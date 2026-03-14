Tre punkter: ”Lagkapten Sessy Åsland är kuggen”

Djurgården krossade IFK Norrköping i gruppfinalen.

Stockholmslaget gick vidare till semifinal i svenska cupen.

Här är FotbollDirekts Lovina Stafhammars tre punkter från matchen.

Lagkapten Sessy Åsland är kuggen

Sessy Åsland var som vanligt kapten för dagen och kunde titulera sig hattrickmålskytt. Norskan bjöd hela matchen på fina passningar, inlägg och mål. Så som hon peppar sitt lag och helt otroligt. Åslands betydelse för laget är svår att beskriva. Hon är en otroligt viktig kugge som binder ihop hela laget och hjälper en ganska ny offensiv att hitta varandra. Hon sitter på rutinen i det unga Djurgården.

Supporterskaran som satte standarden i gruppfinalen

Trots regn och kyla så fanns det en klick supporter som stöttade sitt lag hela vägen och fanns där för sitt Djurgården. Kul att se att flera supportrar letar sig till läktarna och bjuder upp till läktarkamp på ett hyfsat fullt Kristineberg. Det ger gruppfinalen en extra x-faktor och man märker att det är något speciellt med matchen.

Svårt att veta vart man har Norrköping efter tappen

IFK Norrköping har tappat spelare som Wilma Leidhammar och Vesna Milivojevic som var två av Pekings bästa spelare i fjol. Laget har värvat mycket bra spelare men saknar just den spetsen som har lämnat. I stunder imponerar laget men det saknas den där spetsen och rutinen framåt. Det är svårt att veta vart man har IFK Norrköping inför den damallsvenska starten.