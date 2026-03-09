TRE PUNKTER: ”Ola Rapace hade ju rätt, vilken grej i AIK”

SOLNA. Zadok Yohanna är namnet på allas läppar efter AIK:s avancemang mot BK Häcken.

Vad jag kan minnas har ingen hajpat honom mer än stjärnskådisen Ola Rapace.

Nu ser han ut att få rätt – för wow vilken x-faktor den 18-årige nigerianen kan bli redan i år för detta Gnaget.

Foto: Bildbyrån/ Alamy

Silas Andersen sabbade allt för BK Häcken

Kryss räckte på förhand. Men att dra på sig två gula kort redan i första halvlek var förstås hjärnsläpp deluxe av viktige Silas Andersen.

Med över en halvlek med en man mindre orkade inte BK Häcken stå emot och det råder ingen tvekan om att dansken får finna sig i rollen som syndabock nu när laget bommade avancemang till kvartsfinalen.

Rapace såg det hända – Zadok Yohanna är wow

”Jag är varken rånare eller bajare”. Ola Rapace har i över 20 års tid fått leva med sin succéroll i Tusenbröder som Hoffa där han rånade banker. Där var han stor Hamamrbysupporter och jublade över mål på Söderstadion, något han i efterhand berättat att det är bland det värsta han gjort. För stjärnskådisen är en jättestor AIK-supporter och för några månader sedan gästade han Studio Allsvenskan där han hajpade Zadok Yohanna som en spelare som gör det omöjliga på träning och som mycket väl skulle kunna explodera i år. Nu ser Rapace ut att få rätt. För efter ett slätstruket fjolår visade 18-årige nigerianen en x-faktor i sitt spel som Gnaget skrikit efter. Tidigt i andra halvlek vek han in från höger med sina kvicka fötter och curlade hur elegant som helst in 1-0 i krysset. Med 20 minuter kvar tryckte han in 2-0 och ett direkt genombrott i svartgult är därmed ett faktum. Wow!

Häftigt möte i Göteborg för AIK

Lottning direkt efter 4-0-slakten mot BK Häcken – och Gnaget ”slapp” stekheta Hammarby i ett bortaderby. I stället blir det klassikermöte i Göteborg där AIK drabbar samman med Gais. Ett häftigt möte som verkligen känns ovisst på förhand.