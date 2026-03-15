TV: Frågan som Bajens rekordaffär vill tysta ner

STOCKHOLM. Dyrast någonsin i Hammarby.

Ändå vill Victor Lind inte tänka på pressen som medföljer.

– Jag försöker lämna det utanför, säger dansken till FotbollDirekt.

Aldrig tidigare har Hammarby betalat så mycket för ett nyförvärv i övergångssumma som vid transfern av Victor Lind från Brommapojkarna.

Affären som blev klar i slutet av februari uppges kostat den grönvita Stockholmsklubben 28 miljoner kronor.

Djurgårdens Mikael Anderson som känner Lind väl från tiden i Midtjylland menar att Hammarby kommer få stor nytta av sitt nyförvärv och att detta är en bra investering, något isländska landslagsmannen slog fast för FD häromdagen.

Lind skiner upp när han får göra vad lokalrivalens nummer 10 sagt.

– Vi känner varandra bra och jag blir glad att höra det, det är ett bevis på att man gjort något bra. Jag hoppas fortsätta på samma sätt i Hammarby, säger Lind i en tv-intervju med FD.

Hur ser du själv på den press som du har på dig med prislappen?

– Jag försöker lämna det utanför och bara fokusera på det jag ska göra i Hammarby, säger 22-åringen som nu kliver in i sitt första ”riktiga derby” som han själv kallar det.

– Jag ser fram emot det. Med BP var det som att spela ett litet derby, nu är det derby på riktigt.

Anderson hyllar dig. Vad säger du om hans kvaliteter på planen?

– Redan i Midtjylland tyckte jag att han var riktigt bra och nu tycker jag att han är Djurgårdens bästa spelare.

På tal om bra spelare finns redan en drös offensiva klasspelare i Hammarby som Lind nu ska konkurrera med på kanten såsom Montader Madjed, Paulos Abraham och Obilor Okeke. Dansken välkomnar den stentuffa uppställningen.

– Det är bara bra med konkurrens, det gör att man pushar varandra. Jag tycker det är bra med en stor och bred trupp, det gör mycket.