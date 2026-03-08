Tydliga budskapet i Djurgården: ”Alla vet det”

STOCKHOLM. Jacob Une har varit med och floppat i cupspelet med Djurgården – men också nätat i finalseger inför kokande läktare.

Nu ställs allt på sin spets när han möter sin moderklubb Brommapojkarna där tre poäng krävs för vidare avancemang från gruppspelet.

– Vi jagar en titel men också en väg in i Europa. Alla vet vad ett Europaäventyr kan innebära, det har vi färskt i minnet, säger mittbacken och syftar på fjolårets megasuccé i Conference League.

Foto: Bildbyrån

Som 21-åring gjorde Jacob Une klart med Djurgården sommaren 2015.

Halvåret senare lämnade han moderklubben Brommapojkarna för Blåränderna.

Bortsett från ett och ett halvt år som utlånad till grekiska Panetolikos 2022-2023 har Une spelat i Djurgården i tio års tid – och Svenska cupen har både risat och rosat för hans Dif.

Det började minst sagt dåligt med uttåg ur gruppen såväl 2016 som 2017 – men 2018 kom revanschen när laget tog sig till final på hemmaplan. Inför ett kokande 3Arena vann Djurgården med hela 3-0 där Une öppnade målkontot.

Djurgården i eufori efter Unes mål mot MFF i cupfinalen 2018 som slutade hela 3-0. Foto: Bildbyrån

2024 var det återigen nära en finalseger, men då slutade det i stället med strafförlust nere i Malmö mot MFF.

Nu är Djurgården i ett vinna eller försvinna-läge inför sista gruppspelsomgången. Gästerna Brommapojkarna går vidare på kryss, Dif behöver vinna.

– Det är bara kul att gå in till en sådan här match. Klart det är press på oss, men det är det alltid när man spelar i Djurgården. Jag ser bara möjligheter, säger Une till FotbollDirekt som ser fram emot att spela mot sin moderklubb som möblerat om inför den här säsongen med bland annat Hammarby-favoriten Simon Strand som ny lagkapten.

– Vi mötte ju BP i januari i vår första träningsmatch, men mycket hos dem har skett sedan dess med många förändringar på spelarfronten. Det känns som att BP är på en bra plats och de har tagit stora steg sedan jag var där.

Une kommer på sig själv och lägger till med ett leende:

– Det var ju i och för sig väldigt längesen nu.

Jacob Une i superettan med BP 2015. Foto: Bildbyrån

Hur viktigt är det för er att gå hela vägen i cupen nu? Dels för titeln men också för en biljett till Europa?

– Superviktigt. Vi jagar så klart titeln som alltid, men det här är också en väg in i Europaspelet med tanke på vår allsvenska placering i fjol…

– Alla vet vad ett Europaäventyr kan innebära, det har vi färskt i minnet.

Som bekant tog till Djurgården hela vägen till en historisk semifinal i Conference League i fjol där Chelsea till sist blev för svåra.

