Vittsjö och Rosengård fick med sig varsitt poäng efter sen kvittering
Vittsjö tog emot Rosengård i Svenska cupen.
Då kunde hemmalaget ta ledningen men matchen slutade 1–1 efter sen kvittering.
Vittsjö och Rosengård möttes i årets första tävlingsmatch och första omgången i svenska cupen. Hemmalaget tog ledningen genom rutinerade Lisa Klinga som kunde få in bollen bakom Moa Edrud i mål. Vittsjö såg länge ut att ta hem tre åtråvärda poäng i ”dödens grupp”.
När klockan stog på 90 +2 kunde Rosengårds Anastasiya Pabiahaila sätta dit kvitteringen och slutresultatet 1–1.
Det oavgjorda resultatet innebär ett poäng vardera in i gruppen där även Växjö och Hammarby finns.
Startelvor:
Vittsjö: Vaughan – Klinga, Lind, Ojanen, Tunturi – Wänglund, Haddock – Cagle, Galic, Rewucha – Rolfsson.
Rosengård: Edrud – Johansson, Wellesley Smith, Enehov, Iwai – Pobegaylo, Sørbo, Öling, Björklund – Siemsen, Imo.
