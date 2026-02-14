Vittsjö och Rosengård fick med sig varsitt poäng efter sen kvittering

Vittsjö tog emot Rosengård i Svenska cupen.

Då kunde hemmalaget ta ledningen men matchen slutade 1–1 efter sen kvittering.

Foto: Bildbyrån

Vittsjö och Rosengård möttes i årets första tävlingsmatch och första omgången i svenska cupen. Hemmalaget tog ledningen genom rutinerade Lisa Klinga som kunde få in bollen bakom Moa Edrud i mål. Vittsjö såg länge ut att ta hem tre åtråvärda poäng i ”dödens grupp”.

När klockan stog på 90 +2 kunde Rosengårds Anastasiya Pabiahaila sätta dit kvitteringen och slutresultatet 1–1.

Det oavgjorda resultatet innebär ett poäng vardera in i gruppen där även Växjö och Hammarby finns.

Startelvor:

Vittsjö: Vaughan – Klinga, Lind, Ojanen, Tunturi – Wänglund, Haddock – Cagle, Galic, Rewucha – Rolfsson.

Rosengård: Edrud – Johansson, Wellesley Smith, Enehov, Iwai – Pobegaylo, Sørbo, Öling, Björklund – Siemsen, Imo.