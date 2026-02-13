AIK åkte på storförlust mot norska mästarna

AIK ställdes mot norska Viking i en träningsmatch denna fredagskväll.

Där blev det en 4–1-förlust för Stockholmsklubben.

Foto: Bildbyrån

AIK ställdes mot norska mästarna Viking i Marbella denna fredagskväll och det var norrmännen som började bäst.

Redan i den 15:e minuten tog man ledningen genom Edvin Austbö.

Gnaget replikerade dock ungefär 20 minuter senare då Axel Kouame nickade in 1–1, vilket stod sig till halvtid.

Ställningen var även oavgjord tills lite mer än 15 minuter återstod av matchen, men i den 73:e minuten återtog Vikting ledningen genom Herman Haugen.

Norrmännen var dock inte klara där, för i matchens slutskede gjorde man först 3–1 genom Niklas Fuglestad och sedan fastställde Ola Visted slutresultatet till 4–1.

Härnäst för AIK väntar cuppremiär mot Västerås SK, den matchen spelas söndagen den 22 februari.

