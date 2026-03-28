AIK besegrade ÖSK i genrepet – Yohanna målskytt

Allsvenskan och superettan drar i gång till helgen.

Under lördagen ställdes AIK och Örebro SK mot varandra i en träningsmatch.

Det slutade 3–1 till ”Gnaget”.

Det närmar sig premiär för allsvenskan och superettan. Inför att tävlingssäsongen dar i gång ställdes AIK mot Örebro SK i en träningsmatch under lördagen.

Det blev ÖSK-tränaren Rikard Norlings första match mot sin gamla klubb.

AIK tog ledningen efter 23 minuter genom supersuccén Zadok Yohanna. I den andra halvleken utökade ”Gnaget”. Denna gång spelade Yohanna fram till Taha Ayari för 2–0.

Med dryga kvarten kvar kvitterade ÖSK genom inhopparen Herman Hrastovina.

Träningsmatchen slutade 3–1 till AIK efter ett sent mål av Sixten Gustafsson.

AIK ställs mot Halmstads BK i premiären av allsvenskan. ÖSK tar emot Landskrona Bois i superettan.



