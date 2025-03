AIK förlorade det allsvenska genrepet

Allsvenskt genrep – eller?

AIK har spelat sin sista träningsmatch innan den allsvenska premiären – men då utan flertalet nyckelspelare.

AIK gästade Rosenborg under lördagen i det som var gnagets sista match innan den allsvenska premiären. AIK saknade många tilltänkta startspelare på grund av både skador och landslagsuppdrag.



Den första halvleken slutade mållös där inget lag skapade några direkta chanser.



Tio minuter in i den andra halvleken slog den tidigare KFF-anfallaren Dino Islamovic till när han nickade in 1–0 för norrmännen i minut 56.

AIK jagade en kvittering och i slutet av matchen och var nära genom både Bersant Celina och Áron Csongvai, som båda träffade stolpen. Men stället punkterade Rosenborg matchen när Ole Sæter satte 2–0.

AIK spelar sin första match i allsvenskan borta mot Gais den 31 mars klockan 19.10.



Här är samtliga AIK:are som saknades:



Danilo Al-Saed (underkropp, i rehabträning)

Abdihakim Ali (underkropp, i rehabträning)

Taha Ayari (underkropp, i rehabträning)

Filip Benković (underkropp, i rehabträning)

Eskil Edh (underkropp, i rehabträning)

Martin Ellingsen (underkropp, i rehabträning)

Ahmad Faqa (landslagsuppdrag)

Alexander Fesshaie (underkropp, i rehabträning)

William Hofvander (underkropp, i rehabträning)

Andronikos Kakoullis (landslagsuppdrag)

Kristoffer Nordfeldt (underkropp, i rehabträning)

Charlie Pavey (landslagsuppdrag)

Anton Salétros (landslagsuppdrag)

Benjamin Tiedemann (underkropp, i rehabträning)

Oscar Uddenäs (underkropp, i rehabträning)

Jere Uronen (landslagsuppdrag)