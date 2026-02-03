Bajen tog säker seger mot BP i Marbella

Stockholmsderby i Marbella mellan Hammarby och IF Brommapojkarna.

Då tog Bajen en 2–0-seger i kvällens träningsmatch.

Foto: Bildbyrån

Hammarby mot IF Brommapojkarna i träningsmatch denna tisdagskväll.

Bajen kopplade tidigt grepp om matchen och fixade flera hörnor. På den 6:e, i den 34:e minuten, så fick man också utdelning. Detta då Sofia Reidy nickade in 1–0, vilket också var halvtidsresultatet.

Tidigt i den andra halvleken utökade sedan Hammarby sin ledning, detta då Emilie Joramo satte dit bollen framspelad av nyförvärvet Elin Sørum.

Norskan mål blev matchens sista och Bajen vann således Stockholmsderbyt på Marbella med 2–0.