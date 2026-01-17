Danska B.93 ett nummer för stort för Elfsborg i premiären

IF Elfsborg har spelat sin första träningsmatch för säsongen 2026.

Detta då man tog emot danska B-93 – som vann med två mål.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen startade IF Elfsborg, som slutade åtta i allsvenskan 2025, sin säsong med den första träningsmatchen för året.

För motståndet stod den danska andraliga-klubben B.93 som hade gjort resan till Borås Arena.

På konstgräsmattan ställde de gulsvarta hemmalaget upp med en tämligen rutinerad elva, där nyförvärvet Thomas Isherwood gick in direkt från start.

Efter en första, och mållös, halvlek skulle bortalaget ta ledningen efter en dryg timmes spel. Detta en stund efter att Elfsborg bytt ut så gott som hela startelvan.

Med 72 minuter på klockan utökade också B.93 sin ledning till 2-0, för att fem minuter senare få se Arber Zeneli reducera för sitt Elfsborg.

På tilläggstid gjorde det danska andraligalaget sitt tredje mål för dagen vilket även blev slutresultatet.