Djurgården föll mot Viking Stavanger

Djurgården mötte norska mästarna Viking Stavanger i en träningsmatch.

Norrmännen var starkare och för Djurgården blev det en förlust.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen väntade träningsmatch för Djurgårdens IF mot den regerande norska mästaren, Viking Stavanger under träningslägret i Spanien.

Norrmännen tog ledningen i den 18:e minuten men sedan kunde Djurgårdens Mikael Anderson kvittera till 1-1 i den 41:a minuten. Innan halvtid kunde Viking ta ledningen igen.

Djurgården kvitterade än en gång genom Adam Ståhl i den 80:e minuten men bara fem minuter senare kunde norska mästarna sätta dit matchens tredje mål.

Matchen slutade i förlust för Djurgården med 2–3.

Djurgården saknade Jacob Une, Gideon Granström, Oskar Fallenius, Jeppe Okkels, Miro Tenho samt långtidsskadade Santeri Haarala och Malkolm Nilsson Säfqvist.

Djurgårdens startelva: Rinne – Johansson, Marques, Hien, Ståhl – Anderson, Siltanen, Stensson – Saaed, Lien, Zugelj.