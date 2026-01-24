Djurgården föll mot Viking Stavanger
Djurgården mötte norska mästarna Viking Stavanger i en träningsmatch.
Norrmännen var starkare och för Djurgården blev det en förlust.
Under lördagen väntade träningsmatch för Djurgårdens IF mot den regerande norska mästaren, Viking Stavanger under träningslägret i Spanien.
Norrmännen tog ledningen i den 18:e minuten men sedan kunde Djurgårdens Mikael Anderson kvittera till 1-1 i den 41:a minuten. Innan halvtid kunde Viking ta ledningen igen.
Djurgården kvitterade än en gång genom Adam Ståhl i den 80:e minuten men bara fem minuter senare kunde norska mästarna sätta dit matchens tredje mål.
Matchen slutade i förlust för Djurgården med 2–3.
Djurgården saknade Jacob Une, Gideon Granström, Oskar Fallenius, Jeppe Okkels, Miro Tenho samt långtidsskadade Santeri Haarala och Malkolm Nilsson Säfqvist.
Djurgårdens startelva: Rinne – Johansson, Marques, Hien, Ståhl – Anderson, Siltanen, Stensson – Saaed, Lien, Zugelj.
