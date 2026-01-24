Eskilstuna vann mot Djurgården – andra förlusten för i år

Eskilstuna tog emot Djurgårdens IF i en träningsmatchen under lördagen.

Då vann hemmalaget med 3–1.

Foto: Bildbyrån

De damallsvenska nykomlingarna Eskilstuna välkomnade fjolårsfyran Djurgården. Då bjöd hemmalaget på en skräll.

Eskilstuna tog ledningen efter dryga halvtimmen genom nyförvärvet Linnea Prambrant. Bara några minuter senaste kunde hon utöka ledningen till 2–0. Men innan första halvlek tog slut kunde Olika Ulenius ge hopp till Djurgården igen när hon reducerade till 2–1 precis innan halvtidsvilan.

I andra halvlek blev det ingen kvittering för Djurgården, istället kunde Gabi Rennie fastställa slutresultatet till 3–1.

Dagens förlust blir Djurgårdens andra förlust i år.