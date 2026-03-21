Fanny Andersson tillbaka efter skada – seger för Peking

Fanny Andersson värvades från Piteå till Norrköping.

I fjol blev hon korsbandsskadad men nu är hon tillbaka.

Under lördagen spelare IFK Norrköping en träningsmatch mot IK Uppsala på Studenternas IP. Slutresultatet blev 1–3 efter mål av Carrie Jones och dubbla mål av Sigdis Bardardottir för gästerna.

Men det största glädjebeskedet för IFK Norrköping var att lagkaptenen Fanny Andersson entrade planen efter ett år av korsbandsskada och lång rehab. Olyckan var framme i april i fjol men nu är hon tillbaka. Hon byttes in med dryga kvarten kvar av matchen.

