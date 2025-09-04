Fofana hyllas efter klassmålet: ”Aldrig sett förut”

Hammarby slog BP med 4–1 i en träningsmatch.

Då slog Ibrahima Fofana till med en riktig kanon – och hyllas av tränaren Kim Hellberg.

– Ett jäkla avslut, säger Bajen-tränaren till SVT.

Samtidigt som allsvenskan tar en paus på grund av landslagsuppehåll spelade Hammarby en träningsmatch mot Brommapojkarna på Grimsta IP.

Matchen slutade 4–1 till Bajen. Hammarbys tränare Kim Hellberg var nöjd med insatsen.

– Jättenöjd med attityd, inställning och närvaro. Jag tyckte att det var absolut toppklass från alla mina spelare i 93 minuter. Mycket handlar om det, att utmana sig själv. Att bli bättre i de här matcherna, och att orka göra det, säger han till SVT.

Ibrahima Fofanas 3–0-mål hamnade i fokus. Den grönvita spelaren drog till med ett kanonskott upp i krysset.

– Fint tillslag, ett bra skott. Fina mål allihop tycker jag. Ett jäkla avslut, det har jag aldrig sett honom dra förut. Det var kul, säger Hellberg.

Även spelaren själv kunde knappt tro det.

– Det var nog ingen som gjorde, säger Fofana.

