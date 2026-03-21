Hegland frälste Djurgården med två snabba mål
Djurgården träningsspelade mot Degerfors på 3arena under lördagen.
Det var gästerna som skulle starta starkast genom Ludvig Fritzson. Han stod för ett kyligt avslut i den bortre hörnet. Det blev även första halvlekens enda mål.
I början av andra halvlek kunde Djurgården vända på matchen inom loppet av ett par minuter. Först var det Bo Hegland som rullade in 1-0 bakom Matvei Igonen i den 54:e minuten.
Kort efter avspark skulle samma spelare ligga bakom 2-1. Hegland var snabb på en retur och satte dit 2-1. Djurgårdens snabba vändning blev matchvinnande för Stockholmslaget.
Startelvor:
Djurgården: Rinne – Johansson, Tenho, Une Larsson, Larsson – Finndel, Åslund – Anderson, Siltanen, Hegland – Fallenius
Degerfors: Igonen – Sundgren, Hernandez, Pikkarainen, Diatara – Yaw – Netabay, Karlsson, Rafferty – Fritzson, Berisson
