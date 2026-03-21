Hegland frälste Djurgården med två snabba mål

Djurgården träningsspelare mot Degerfors.

Då blev Bo Hegland hjälte för hemmalaget.

Foto: Bildbyrån

Djurgården träningsspelade mot Degerfors på 3arena under lördagen.

Det var gästerna som skulle starta starkast genom Ludvig Fritzson. Han stod för ett kyligt avslut i den bortre hörnet. Det blev även första halvlekens enda mål.

I början av andra halvlek kunde Djurgården vända på matchen inom loppet av ett par minuter. Först var det Bo Hegland som rullade in 1-0 bakom Matvei Igonen i den 54:e minuten.

Kort efter avspark skulle samma spelare ligga bakom 2-1. Hegland var snabb på en retur och satte dit 2-1. Djurgårdens snabba vändning blev matchvinnande för Stockholmslaget.

Startelvor:

Djurgården: Rinne – Johansson, Tenho, Une Larsson, Larsson – Finndel, Åslund – Anderson, Siltanen, Hegland – Fallenius

Degerfors: Igonen – Sundgren, Hernandez, Pikkarainen, Diatara – Yaw – Netabay, Karlsson, Rafferty – Fritzson, Berisson