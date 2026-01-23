IFK Göteborg segrade i säsongens första träningsmatch

Östers IF och IFK Göteborg gjorde denna fredagskväll upp i en träningsmatch.

Trots drömstart för Smålandsklubben så gick IFK Göteborg vinnande ur striden.

Slutresultatet blev 3–1 till Blåvitt.

Foto: Bildbyrån

Östers IF och IFK Göteborg gjorde denna fredagskväll upp i vad som var båda lagens första träningsmatch för säsongen.

Smålandsklubben började bäst och redan i den 3:e minuten så tog man ledningen genom den förre Blåvitt-anfallaren Christian Kouakou.

Ledningen höll sig sedan till den 29:e minuten, men då satte Alfons Borén dit 1–1 framspelad av Saidou Alioum och bara några minuter senare hade Blåvitt vänt helt på matchen, detta då Alioum själv satte dit 2–1.

2–1 till IFK Göteborg var ställning i halvtid, men tio minuter in i den andra halvleken utökades Blåvitts ledning, detta då Vilmer Tyren satte bollen i mål.

Tyrens mål blev matchens sista och Blåvitt vann således säsongens första träningsmatch med 3–1.