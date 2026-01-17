Målrikt i Solna mellan AIK och Degerfors

AIK och Degerfors gjorde upp på Nationalarenan i årets första träningsmatch för de båda lagen.

Mötet blev en målrik historia som slutade 3-3.

Foto: Bildbyrån

Henok Goitom var tillbaka i AIK-land med sitt Degerfors under lördagen.

Med sig hade han sina två tidigare lagkamrater från tiden i Gnaget i form av lagkapten Daniel Sundgren och nyförvärvet Bilal Hussein.

Degerfors inledde bäst och tog ledningen efter 13 minuter genom unge Olle Leonardsson. Kort senare var det nära 2-0 då AIK räddades av stolpen.

I stället nickade Erik Flataker in 1-1 i minut 21.

Men i första halvlek skulle Degerfors få sista ordet då en annan ung spelare i Alexander Berisson satte 2-1.

I paus gjorde AIK hela tio byten där endast Kristoffer Nordfeldt blev kvar från den första halvleken. De många rockaderna fick effekt direkt. Först tryckte Ahmad Faqa in 2-2 i 50:e minuten och bara tre minuter senare gjorde Zadok Yohanna 3-2.

Men Degerfors skulle komma tillbaka och inhopparen Nahom Netabay placerade säkert in 3-3 när han kom fri med Kristoffer Nordfeldt, detta tio minuter efter AIK:s 3-2-mål.

Matchen slutade 3-3 inför 3 550 åskådare.

