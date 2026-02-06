Malmö tog en stabil seger mot FC Nordsjälland – Sayers första mål

Malmö FF vann träningsmatchen mot Nordsjälland.

Då kunde Amy Sayer dunka dit sitt första MFF-mål i segern.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF mötte FC Nordsjälland i sin andra träningsmatch för året i samband med träningslägret i Spanien. Då kunde det damallsvenska laget visa upp sig och vinna mot det danska laget.

Efter bara tre minuter kunde Malmös Miljana Ivanovic sätta dit ledningen och sedan kunde nyförvärvet Amy Sayer utöka ledningen. Det var Sayers första mål i den himmelsblå tröjan.

Första målet i himmelsblått för Amy Sayer. 💫 pic.twitter.com/bP8fGWN1ai — Malmö FF (@Malmo_FF) February 6, 2026

Reduceringen kunde dock komma snabbt. I den 23.e minuten kunde det danska laget reducera på straff. Men bara två minuter efter det kunde Sara Kanutte Fornes sätta dit Malmös tredje mål för dagen, i slutminutrarna kom ännu en reducering men MFF kunde hålla undan och matchen slutade 3–2.