Mjällby inledde säsongen med seger – krossade KFF hemma

Mjällby AIF slutade säsongen 2025 på topp.

Nu har man inlett årets säsong med en seger.

Detta då man tog emot Kalmar FF i en träningsmatch.

Foto: Bildbyrån

Fjolåret blev ett mycket lyckat sådant för Mjällby AIF som tog sitt första SM-guld och slog allsvenskt poängrekord.

Nu har man startat årets säsong med en första träningsmatch, mot nyuppflyttade Kalmar FF.

Den spelades på Strandvallens konstgräsplan och med i hemmalagets startelva fanns nyförvärv som Robin Wallinder och Max Nielsen.

I Kalmars elva fick Elion Imeri, 16, chansen från start – vilket innebar A-lagsdebut för talangen.

Matchen skulle laget från Listerlandet gå segrande ur efter att talangen Olle Lindberg inlett målskyttet i den första halvleken.

Därefter följde Zebedee Kennedy på med en fullträff i sin Maif-debut innan en annan debutant, Ibrahim Adewale, gjorde sitt första mål i Mjällbytröjan. Matchen slutade till sist 4-0 efter att Jeppe Kjær gjort mål från straffpunkten.