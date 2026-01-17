Mjällby inledde säsongen med seger – krossade KFF hemma
Mjällby AIF slutade säsongen 2025 på topp.
Nu har man inlett årets säsong med en seger.
Detta då man tog emot Kalmar FF i en träningsmatch.
Fjolåret blev ett mycket lyckat sådant för Mjällby AIF som tog sitt första SM-guld och slog allsvenskt poängrekord.
Nu har man startat årets säsong med en första träningsmatch, mot nyuppflyttade Kalmar FF.
Den spelades på Strandvallens konstgräsplan och med i hemmalagets startelva fanns nyförvärv som Robin Wallinder och Max Nielsen.
I Kalmars elva fick Elion Imeri, 16, chansen från start – vilket innebar A-lagsdebut för talangen.
Matchen skulle laget från Listerlandet gå segrande ur efter att talangen Olle Lindberg inlett målskyttet i den första halvleken.
Därefter följde Zebedee Kennedy på med en fullträff i sin Maif-debut innan en annan debutant, Ibrahim Adewale, gjorde sitt första mål i Mjällbytröjan. Matchen slutade till sist 4-0 efter att Jeppe Kjær gjort mål från straffpunkten.
