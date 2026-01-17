Norrköping tog bekväm seger i årspremiären

IFK Norrköping har spelat sin första träningsmatch för 2026.

Detta då man ställdes mot, och vann mot, Lindö FF med 3-0.

Foto: Bildbyrån

Efter ett tungt 2025 åkte IFK Norrköping ur allsvenskan efter kval mot Örgryte IS.

Nu laddar man om inför en säsong i superettan och har under lördagen spelat sin första träningsmatch för året.

På Idrottsparken i Norrköping tog ”Peking” mot division tre-laget Lindö FF. Då skulle hemmalaget göra både 1- och 2-0 i den första halvleken, genom Ísak Andri Sigurgeirsson och Noel Sernelius.

I den andra akten utökade Kylian Seka ledningen till 3-0 vilket även blev matchens slutresultat.