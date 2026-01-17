Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Norrköping tog bekväm seger i årspremiären

Author image
Tor Sundberg
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

IFK Norrköping har spelat sin första träningsmatch för 2026.
Detta då man ställdes mot, och vann mot, Lindö FF med 3-0.

Foto: Bildbyrån

Efter ett tungt 2025 åkte IFK Norrköping ur allsvenskan efter kval mot Örgryte IS.

Nu laddar man om inför en säsong i superettan och har under lördagen spelat sin första träningsmatch för året.

På Idrottsparken i Norrköping tog ”Peking” mot division tre-laget Lindö FF. Då skulle hemmalaget göra både 1- och 2-0 i den första halvleken, genom Ísak Andri Sigurgeirsson och Noel Sernelius.

I den andra akten utökade Kylian Seka ledningen till 3-0 vilket även blev matchens slutresultat.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt