Norrköping tog bekväm seger i årspremiären
IFK Norrköping har spelat sin första träningsmatch för 2026.
Detta då man ställdes mot, och vann mot, Lindö FF med 3-0.
Efter ett tungt 2025 åkte IFK Norrköping ur allsvenskan efter kval mot Örgryte IS.
Nu laddar man om inför en säsong i superettan och har under lördagen spelat sin första träningsmatch för året.
På Idrottsparken i Norrköping tog ”Peking” mot division tre-laget Lindö FF. Då skulle hemmalaget göra både 1- och 2-0 i den första halvleken, genom Ísak Andri Sigurgeirsson och Noel Sernelius.
I den andra akten utökade Kylian Seka ledningen till 3-0 vilket även blev matchens slutresultat.
