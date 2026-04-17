Otäcka bilder i finalen – Wijk vred sig i smärta

Under fredagen spelade det svenska U23-laget final mot England i en vänskapsturnering.

Då var olyckan framme för Hanna Wijk.

Strax före paus vred hon sig i smärta och tvingades bli utburen på bår.

Finalen i turneringen WU23 Friendlies var omkring 40 minuter gammal när Hanna Wijk vred till sitt ena knä och blev liggandes i gräset.

Smärtan var tydlig hos Tottenham-försvararen som grinade illa och hennes lagkamrater var snabbt framme för att kalla in medicinsk personal.

När det medicinska teamet hade undersökt Wijk under ett par minuter kunde den före detta Häcken-spelaren linka av planen per egen maskin. Däremot kom hon att behandlas vidare utanför linjerna och sedan bytas ut till förmån för Nesrin Akgün.

När Hanna Wijk råkade ut för sin skada ledde England finalen med 2-0. Tidigt i den andra akten utökade man till 3-0, vilket de senare vann med.

Hanna Wijk har tidigare spelat för det svenska damlandslaget men togs inte ut i Tony Gustavssons VM-kvaltrupp som spelar sin andra match för denna samling i morgon, då man tar emot Serbien på Nationalarenan i Solna.