Ungdomarna visade vägen när Bajen krossade Peking

Hammarby välkomnade IFK Norrköping till Hammarby IP för en träningsmatch.

Hemmalaget vann med 4–0 efter show av ungdomarna.

Foto: Bildbyrån

Hammarby som under förra helgen vann mot KIF Örebro med 5–1 välkomnade nu ”Peking” som gjorde årets första träningsmatch.

”Bajen” kunde tidigt ta övertaget över matchen men IFK Norrköping var starka i kontringsspelet. I första halvlek kunde Vilma Koivisto, som tidigare har spelat i Norrköping sätta dit 1–0 på frispark. Det blev första halvlekens enda mål och när det var dags för andra halvlek bytte Hammarby in åtta nya spelare.

Ungdomarna kom in och dominerade i matchen. Fanny Peterson gjorde ett halvdistansmål, Inés Lorenius fick in en fräck volleyklack på hörna och Ida Eriksson satte dit slutresultatet efter målvaktstabbe. Slutresultatet blev 4–0 till hemmalaget.

Svea Rehnberg som värvades från IKF Norrköping till Hammarby inför denna säsong fick förtroende från start.