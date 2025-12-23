Officiellt: Svea Rehnberg klar för Hammarby

Hammarby har presenterat sitt andra nyförvärv inför nästa år.

Svea Rehnberg, 21, är klar för ”Bajen”.

Foto: Bildbyrån

Svea Rehnberg lämnar IFK Norrköping för att spela i Hammarby. ”Bajen” köper den 21-årig anfallaren som bland annat representerar Sverige i U23-landslaget och har nu skrivit på ett fyraårskontrakt med Hammarby.

– Svea är en spelare som vi scoutat noggrant och som vi tror kommer passa väldigt bra in i rollen som nia. Det är en snabb, hårt jobbande anfallare som har ett djupledsspel som är väldigt spännande och som vi kommer ha stor användning av. Hon har tagit stora kliv den här säsongen och hon har stor potential att utvecklas vidare hos oss. Dessutom är hon bra i presspelet och tuff i duellerna, säger sportchef Arnór Smárason via klubbens hemsida.

Svea Rehnberg säger följande om sin nya klubb.

– Det känns fantastiskt att komma hit till Hammarby. Det är en av de största föreningarna i Norden och det är något som jag vill vara en del av. Sättet som laget spelar stämmer bra överens med sättet jag vill spela fotboll på. Hammarby är också en klubb som jag känner är väldigt bra på att utveckla spelare och jag vill ju såklart utvecklas så mycket som möjligt här. Sedan ser jag bara fram emot att få gå ut och spela inför de fantastiska fansen, komma in i laget och uppnå nya mål och vinna nya titlar tillsammans, säger Svea Rehnberg via uttalandet.

Rehnberg har spelat samtliga 26 matcher i år, varav 21 från start.