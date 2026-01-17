Prenumerera

”Vi kommer aldrig att möta Kalmar FF i fler träningsmatcher”

Tor Sundberg
Webbredaktör
Mjällby AIF besegrade med enkelhet Kalmar FF under lördagen.
Trots det var hemmalagets huvudtränare, Karl Marius Aksum, rasande efter segern.
– Det är väldigt respektlöst, säger han till BLT.

Fjolåret blev ett mycket lyckat sådant för Mjällby AIF som tog sitt första SM-guld och slog allsvenskt poängrekord. Nu har man startat årets säsong med en första träningsmatch, och seger, mot nyuppflyttade Kalmar FF.

Trots 4-0 i årspremiären var Blekinge-lagets nya huvudtränare, Karl Marius Aksum, långt från nöjd efter matchen.

– Jag är arg och förbannad, säger Aksum till BLT och förklarar varför:

– All heder till mina spelare, de gör det jättebra. Men vi möter ett P19-lag i den andra halvleken. Vi vill ha ett allsvenskt motstånd.

Slutligen sätter norrmannen ned foten.

– Har man skador och sjukdomar kan man kommunicera det. Det hade vi gjort. Det är väldigt respektlöst och vi kommer aldrig att möta Kalmar FF i fler träningsmatcher.

Mjällby AIF:s mål under lördagen gjordes av Olle Lindberg, Zebedee Kennedy, Ibrahim Adewale och Jeppe Kjær.

