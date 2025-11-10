Prenumerera

Beskedet: Fredrik Nissen och Genesis Antwi lämnar återbud till U21

SvFF meddelade under måndagen att Fredrik Nissen och Genesis Antwi lämnar återbud till U21-landslaget.
Då kallas Peter Amoran samt Felix Eriksson in som ersättare.

Sveriges U21-landslag samlas under måndagen för två EM-kval matcher på bortaplan. Men då kommer beskedet från förbundet att två spelare lämnar återbud på grund av skadekänningar. De spelare som lämnar återbud är AIK:s Fredrik Nissen och Chelseas Genesis Antwi. In kommer Peter Amoran och Felix Eriksson.

Blågult ligger illa till i sin kvalgrupp med endast en seger på fyra matcher. Sverige möter Nordmakedonien den 13 november samt Armenien den 18 november.


