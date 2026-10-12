Delad pott mellan Tyskland och Sverige

Tyskland tog emot Sverige i U23 Friendlies.

Blågult kom mer och mer in i matchen som slutade i kryss.

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Svenska U23-landslaget spelade i torsdags en träningsmatch mot Finland som Blågult gick vinnande ur med 3–2. Under måndagen var det allvar. Då drog tävlandet igång i gruppspelet och Tyskland på bortaplan var först ut.

I första halvlek styrde hemmalaget spelet men hade inga direkta vassa chanser. I andra halvlek kom Sverige in i matchen mer och mer men matchen slutade mållös efter att båda lagen missat målchanser.

Nästa samling för U23 är i månadsskiftet november/december när man möter Nederländerna på bortaplan och Skottland hemma.