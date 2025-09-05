U21-landslaget krossade Armenien

Det svenska U21-landslaget ställdes mot Armenien.

Det slutade 3–0 till Sverige.

Foto: Bildbyrån

Under fredagen tog Sveriges U21-landslag emot Armenien i EM-kvalet. Matchen spelades hemma i Falkenberg.

Inför matchen stod det klart att Barcelona-spelaren Roony Bardghji bär kaptensbindeln samtidigt som Williot Swedberg får förtroende i Daniel Bäckströms startelva.

Det var Blågult som inledde starkast när Bleon Kurtulus fick chans på hörna efter dryga fem minuter – men avslutet blev ofarligt.

Några minuter senare fick Chelsea-spelaren Genesis Antwi ett jätteläge framför ett i princip öppet mål men sköt över.

Drygt tio minuter innan halvtid hittad den förre Häcken-spelaren Momodou Sonko in från sin kant och avlossade ett skott som seglade strax utanför den bortre stolpen.

Bara minuter innan paus gjordes Genesis Antwi ner i Armeniens straffområde och huvuddomaren dömde straffspark. Då klev kapten Roony Bardghji fram och sköt – men Armeniens keeper gick rätt och räddade.

I den andra halvleken byttes Jonah Kusi-Asare och Jeremy Agbonifo in. Ut klev Richie Omorowa och Amin Boudri. Och det krävdes inte många minuter innan Kusi-Asare visade upp sig. Anfallaren chippade in bollen över Armeniens målvakt och gav Sverige ledningen.

I den 69:e minuten presenterade sig den andra inhopparen. Jeremy Agbonifo drog till med ett skott som hittade in i mål. Blågult skulle komma att utöka med dryga kvarten kvar. Sverige tilldelades straff och Ronny Bardghji fick revansch när han drog till med en ”panenka” straff.

Fler mål blev det inte och det svenska U21-landslaget fick en smakstart på EM-kvalet.