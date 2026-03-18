Här är U21-truppen mot Montenegro och Italien
SOLNA. Daniel Bäckström har tagit ut ännu en trupp med svenska U21-spelare.
I denna fanns bland annat Oscar Sjöstrand och Simon Eriksson med.
Kvalet till U21-EM har börjat trögt för svensk del. Sveriges juniorer står noterade för tre segrar och tre förluster i kvalspelet så här långt, där förra samligen renderade i två raka vinster.
Nu väntar ytterligare två matcher för Daniel Bäckströms lag som tar emot både Montenegro och Italien på Borås arena.
Till dessa matcher har förbundskaptenen valt att ta ut följande spelare:
Landslagstruppen:
- Simon Eriksson
- Elis Bishesari
- André Picornell
- Peter Amoran
- Genesis Antwi
- Bleon Kurtulus
- Matteo Perez Vinlöf
- Olle Samuelsson
- Hampus Skoglund
- Noah Tolf
- Lukas Björklund
- Nils Zätterström
- Jeremy Agbonifo
- Amin Boudri
- Jardell Kanga
- Kazper Karlsson
- Markus Karlsson
- Jonah Kusi-Asare
- Ludwig Malachowski Thorell
- Alieu Njie
- Richie Omorowa
- Marcus Raffery
- Oscar Sjöstrand
- Momodou Sonko
