Två mål på en minut i U21-landslagets måstematch

Under fredagen ställdes det svenska U21-landslaget mot Montenegros dito.

Då var ställningen 1-2 efter att båda lagen gjort varsitt mål på en minut i den första halvleken.

Kvalet till U21-EM har börjat trögt för svensk del. Det svenska U21-landslaget står noterade för tre segrar och tre förluster i kvalspelet så här långt, där förra samlingen renderade i två vinster.

Under mars-samlingen väntar ytterligare två matcher för Daniel Bäckströms lag som tar emot både Montenegro och Italien på Borås arena – där en seger är ett måste i båda matcherna för att drömmen om ett EM fortsatt ska leva.

Dagens match i Sjuhärad såg ut att börja på bästa tänkbara vis. Detta efter att Noah Tolf stått för en mycket fin hörna som Bleon Kurtulus nickat i ribban från nära håll i den 13:e minuten.

Sju minuter senare skulle matchens första mål komma, men i andra änden. Detta efter att mittbacken Kurtulus felbedömt en djupledsboll och helt missat att rensa bort den. Ett par sekunder senare hade Balša Mrvaljević nickat in 1-0 efter en retur.

Med 34 minuter på klockan stod Marcus Rafferty för en mycket fin aktion fram till 1-1 innan Montenegro, en minut senare, såg till att ta tillbaka ledningen genom Vasilije Adžić.

Matchen pågår.

Sveriges startelva: Elis Bishesari; Noah Tolf, Nils Zätterström, Bleon Kurtulus, Hampus Skoglund – Oscar Sjöstrand, Markus Karlsson, Kazper Karlsson, Alie Njie – Marcus Rafferty, Jonah Kusi-Asare.



