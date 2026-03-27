TV: Nytt fiasko för U21 – kryssade mot Montenegro i Borås

Sju matcher, tre segrar, tre förluster och ett kryss.

Det är det svenska U21-landslagets facit i EM-kvalet.

Efter dagens kryss hemma mot Montenegro är chanserna till avancemang minimala.

Kvalet till U21-EM går riktigt trögt för svensk del. Det svenska U21-landslaget stod, inför dagens match, noterade för tre segrar och tre förluster i kvalspelet, där den förra samlingen renderade i två vinster.

Under fredagen ställdes Daniel Bäckströms lag mot Montenegro på Borås arena och var piskade till seger för att hålla drömmen om ett EM vid liv.

Dagens match i Sjuhärad såg också ut att börja på bästa tänkbara vis. Detta efter att Noah Tolf levererade en mycket fin hörna som Bleon Kurtulus nickade i ribban från redan i den 13:e minuten.

Sju minuter senare skulle matchens första mål komma, men i andra änden. Detta efter att just Kurtulus felbedömt en djupledsboll och helt missat att rensa bort den. Ett par sekunder senare hade Balša Mrvaljević nickat in 1-0 efter en retur.

Med 34 minuter på klockan stod Marcus Rafferty för en mycket fin aktion och avslut fram till 1-1 innan Montenegro, en minut senare, såg till att ta tillbaka ledningen genom Vasilije Adžić.

I den andra akten gjorde Sverige vad man kunde för att forcera in en kvittering och sedermera ett ledningsmål. Man var också nära sitt andra mål i matchen efter en timme, då Jonah Kusi-Asare sköt i stolpen. Med tio ordinarie minuter kvar att spela trodde många att inhopparen Momodou Sonko skulle kvittera matchen, men Montenegro-målvakten ville annat och stod för en praktfull räddning.

Fem minuter innan domarens slutsignal fick Sverige in sitt kvitteringsmål, efter ett fint anfall. Noah Tolf stod för en fin yttersida till Markus Karlsson som i sin tur spelade fram Peter Amoran som stötte in 2-2 från nära håll.

När domaren sedan blåste för full tid innebar det dock att Sveriges hopp om en plats i U21-EM 2027 var så gott som borta. Detta då man har åtta poäng upp till Italien på andraplats med tre matcher kvar att spela.