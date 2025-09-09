Sverige besegrade Armenien med 3-0 den första kvalmatchen till U21-EM 2027.

Idag gästar man Montenegro i den andra gruppspelsmatchen.

Den har avspark klockan 20.00.

Foto: Bildbyrån

Under fredagen tog Sveriges U21-landslag mot Armenien i den första kvalmatchen till U21-EM 2027. Matchen spelades hemma i Falkenberg och de blågula vann med hela 3-0.

Under tisdagskvällen spelar man sin andra match i gruppspelet, då man gästar Montenegro på bortaplan.

Till kvällens match gör förbundskapten Daniel Bäckström tre förändringar jämfört med senast. Detta då Hampus Skoglund startar istället för Genesis Antwi, Lukas Björklund istället för Amin Boudri och Jonah Kusi-Asare istället för Richie Omorowa.

Startelvor:

Sverige: Elis Bishesari – Hampus Skoglund, Bleon Kurtulus, Nils Zätterström, Matteo Perez Vinlöf – Lukas Björklund, Markus Karlsson, Williot Swedberg – Roony Bardghji, Jonah Kusi-Asare, Momodou Sonko.





