WSL-stjärnorna från start – så startar Sverige mot Tyskland

Sverige och Tyskland möts i WU23 Friendlies.

Denna gången får flera svenska stjärnor chansen från start.

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I torsdags mötte Sverige Finland i en träningsmatch som slutade 3–2 till Blågult. Lagets stora stjärnor, Hanna Wijk, Wilma Ledihammar, Mathilde Janzen och stortalangen Hanna Karlsson fick inte chansen från start.

Under kvällens match på Tyskland på bortaplan är laget toppat.

Startelvan:

Hanna Karlsson – Hanna Wijk, Alice Enehov, Anges Mårtensson, Julia Ragnarsson – Cassandra Bogere – Mathilde Janzen, Tuva Skoog – Wilma Leidhammar, Nova Selin, Ellen Wangerheim.