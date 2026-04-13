Succédebut för Janzen – skickade Sverige till final

Det svenska U23-damlandslaget slog Norge med 1–0.

Det blev ett debutmål av Mathilde Janzen.

Det svenska U23-damlandslaget spelar A-slutspel i WU23 Friendlies. Under måndagen ställdes Blågult mot Norge i semifinal.

Matchen var länge mållös men med dryga 20 minuter kvar gjorde förbundskaptenen Magnus Wikman ett kvadruppelbyte. En av de som byttes in var debutanten Mathilde Janzen.

21-åringen, som till vardags spelar i Hammarby, lyckades i slutet av matchen peta in segermålet mot Norge.

Nu väntar final för det svenska U23-damlandslaget på fredag.