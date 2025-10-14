U21-landslaget blev krossade av Polen – Swedberg skadad

Sverige förlorade U21-EM-kvalet med 6–0 mot Polen.

Blågult riskerar inte bara att missa EM utan fick ännu en skada på nyckelspelare.

Då var Williot Swedberg tvungen att lämna planen med skada.



Foto: Bildbyrån

Under tisdagskvällen spelade Daniel Bäckströms U21 landslag mot Polen på Stadsparksvallen i Jönköping. Förbundskaptenen valde att göra fem förändringar i startelvan jämfört med den senaste matchen mot Italien. I mål ersatte André Picornell den skadade Elis Bishesari. Dessutom fick Bleon Kurtulus, Markus Karlsson, Olle Samuelsson och Jonah Kusi-Asare förtroendet från start.

Foto: Bildbyrån

Det svenska U21-landslaget fick dock en mardrömsinledning. Efter slarv i backlinjen kunde Tomasz Pienko ställas ensam med Picornell och kyligt placera in 0–1 redan efter fem minuter. Strax därefter kom nästa bakslag. Efter 20 minuters spel tvingades Williot Swedberg kliva av skadad. Celta Vigo-mittfältaren haltade av planen och ersattes av Alieu Njie.

Polen utökade sin ledning efter en halvtimme. Markus Karlsson fällde en motståndare i straffområdet och Pienko förvaltade den efterföljande straffen till 0–2. Kort före paus small det igen. En snabb polsk omställning avslutades med att Kacper Urbanski nickade in 0–3 efter en retur från ribban. Precis som mot Italien förra veckan gick Blågult till halvtidsvila i tremålsunderläge, och publiken gav uttryck för sitt missnöje med både burop och visslingar.

Efter paus fortsatte raset. Antoni Kozubal dundrade in 0–4 på volley efter ett passivt svenskt försvarsspel. I slutminuterna blev det ännu värre när Marcel Krajewski tog sig igenom det svenska försvaret och enkelt satte 0–5. På tilläggstid fullbordade Pienko sitt hattrick genom att lobba in 0–6, vilket också blev slutresultatet.

För Sverige innebar det en förödmjukande förlust på hemmaplan. Efter fyra spelade matcher i kvalet står laget på tre poäng och ligger näst sist i gruppen. Polen och Italien toppar på tolv poäng vardera, vilket gör Blågults chanser till spel i U21-EM 2027 ytterst små.

Sveriges startelva: Picornell – Antwi, Kurtulus, Zätterström, Perez Vinlöf – Karlsson, Samuelsson, Swedberg – Sonko, Kusi-Asare, Boudri