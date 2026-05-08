16 år efter succén – Shakira släpper ny VM-låt

För 16 år sedan ekade ”Waka Waka” på gatorna i Sydafrika.

Nu har Shakira gjort en ny VM-låt till sommarens mästerskap.

Den släpps den 14 maj.

VM 2010 var ett mycket spännande mästerskap som gjorde ett stort avtryck hos många. Förutom fotbollen som spelades på arenorna i Sydafrika ekade även ljudet från vuvuzelor runt om i landet.

Det gjorde även den officiella VM-låten ”Waka Waka (This Time for Africa)” som Shakira hade skapat.

16 år senare våras det för ett nytt världsmästerskap, denna gång i USA, Mexiko och Kanada. Då har den 49-åriga colombianskan fått uppdraget att göra sin andra officiella VM-låt.

Den kommer att släppas den 14 maj och heter ”Dai Dai”, vilket Shakira själv meddelar via sin Instagram.

”Vi är redo!”, förklarar hon i inlägget.