Alexander Axén: ”Jag tippar att Sverige går till VM ändå”

Sverige har tagit en poäng på två matcher och förlorade med två mål mot Kosovo igår.

Trots det tror Alexander Axén på svenskt avancemang till VM 2026.

– Jag blir lite trött på att nu ska alla dra åt helvete på grund av det här resultatet, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

2-2 borta mot Slovenien blev till ett praktfiasko mot Kosovo under måndagskvällen.

Därefter har en del kritiska åsikter mot förbundskapten Jon Dahl Tomassons spelstil lyfts, vilket Alexander Axén delvis håller med om.

– Jag tänker att det här skulle kunna bli riktigt bra om man bara skiftar och går över till en fyrbackslinje. Men det kommer han aldrig att göra. Man behöver bara styra upp backlinjen så kan det bli riktigt bra, säger han till Fotbollskanalen.

Angående den startelva dansken ställde upp med mot Kosovo, som var densamma som mot Slovenien, säger Axén:

– Det är inte Jons fel att målvakten kastar in en boll i mål eller att backarna inte vet vad de ska göra. Jag tror att bara man tar in en fyrback så är det klart. Men jag tror inte att han gör det. En svensk tränare hade ändrat redan nu, men han här skiter i det. Han kör sin grej. Och om han kör kvar med treback så vill jag se att man kör med en libero.

Trots de bittra resultaten under septembersamlingen tror Axén på svenskt avancemang till VM nästa år.

– Folk tycker att vi borde vara bättre. Men man påverkas mycket av att Isak och Kulusevski inte var med. Det var mer en inställningssak än taktiskt i den här matchen. Jag blir lite trött på att nu ska alla dra åt helvete på grund av det här resultatet. Men jag tippar att Sverige går till VM ändå. Det finns flera sätt att ta sig dit. Så jag är inte orolig, avslutar han.







