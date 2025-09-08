TV: Jättefiasko för Sverige – föll borta mot Kosovo

Under måndagskvällen gick Sverige in i den andra omgången i kvalet till VM 2026.

Detta då man gästade Kosovo på bortaplan.

Då förlorade Sverige med 2-0, och stod för en blek insats.

Foto: Bildbyrån

***

Med två minuter spelade i Kosovo skapade Sverige sitt första läge. Detta då Yasin Ayari slog en fin djupledsboll till Viktor Gyökeres som gjordes ner av Kosovo-keepern Muric. Detta utan aktion från domaren.

Kort senare stod Gyökeres för en fin aktion när han petade bollen förbi sin motståndare och skulle gå på avslut, men halkade i skottögonblicket.

Med tio minuter på klockan sprang sig Rrahmani så när fri från Hjalmar Ekdal och kom till avslut, en bit utanför mål. Två minuter senare stod Anthony Elanga för en fin aktion när han sprang sig loss från sin motståndare och fixade en hörna för Sverige.

När matchen var 20 minuter gammal höll Rrahmani på att få ett fint läge i boxen när Anton Salétros misslyckades med en bollmottagning. Däremot kom inte anfallaren till ett avslut.

Det gjorde däremot Salétros själv någon minut senare, tätt utanför den ena stolpen efter en variant. Även Viktor Gyökeres var nära att spräcka nollan en stund senare, när han vände runt och avslutade från nära håll – rakt på Muric.

Med 26 minuter på klockan kom Kosovos Rexhbecaj till ett friläge och kunde, på sin egen retur, göra 1-0 för hemmalaget.

En halvtimme in i matchen slog Bernhardsson en fin passning snett inåt bakåt i boxen som Hugo Larsson hoppade över. Det innebar att Anton Salétros fick ett fint skottläge, som han brände.

Sverige fortsatte att äga den mesta av bollen och försökte att penetrera Kosovos lågt stående försvar. Så långt utan lycka för de Blågula.

42 minuter in i matchen kontrade Kosovo på nytt – och Muriqi kunde dundra upp 2-0 i nättaket. Det blev den första halvlekens slutresultat, och Sverige var på väg mot ett jättefiasko.

Inför den andra halvleken genomförde Sverige ett dubbelbyte. Detta då Sebastian Nanasi och Ken Sema byttes in, istället för Daniel Svensson och Hugo Larsson.

Med fem minuter spelade av den andra halvleken kom Yasin Ayari till ett fint läge efter att ha spelats fram av Ken Sema. Skottet vid straffområdeslinjen gick högt över men situationen blåstes sedan av för offside.

Med en halvtimme kvar att spela gjorde Sverige ett nytt byte då Benjamin Nygren byttes in istället för Alexander Bernhardsson. Kort senare byttes Hjalmar Ekdal ut för Emil Krafth. En liten stund senare var det dags för Alexander Isak att bytas in. Detta istället för Anthony Elanga.

Med en dryg kvart kvar att spela var Kosovo nära att utöka sin ledning genom ett skott som passerade den ena stolpen och ut.

Med fem ordinarie minuter kvar kom Alexander Isak till ett fint läge men träffade Muric som hade kommit ut och gjort sig stor. Med en minut kvar att spela kontrade Kosovo och såg ut att göra 3-0, men Robin Olsen kom ut och stod för en fin parad.

Matchen slut. Kosovo: 2. Sverige: 0.

***

Startelvor:

Sverige: Robin Olsen; Hjalmar Ekdal, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson – Alexander Bernhardsson, Hugo Larsson, Yasin Ayari, Anton Salétros, Daniel Svensson – Anthony Elanga, Viktor Gyökeres.

Kosovo: Muric; Vojvoda, Dellova, Aliti, Gallapeni – Zabergja, Avdullahu, Rexhbecaj, Muslija – Muriqi, Rrahmani.