Alexander Isak: ”Fick höra om förbannelsen som Jon pratade om”

SOLNA. Dagen före Schweiz satt Jon Dahl Tomasson på podiet tillsammans med Alexander Isak.

Betyder det att det är Liverpoolstjärnan som bär bindeln i morgon?

– Vem som är kapten ser ni i morgon, säger förbundskaptenen.

– Det blir konstigt att spekulera i, situationen är lite annorlunda nu med förbannelsen som Jon pratade om i går, säger Isak med ett leende till FotbollDirekt.

Under gårdagens träning på Bosön träffade Jon Dahl Tomasson media där han fick frågor om Isak Hiens status. Med Dejan Kulusevski skadad och Victor Nilsson Lindelöf fortsatt matchotränad och inte redo för 90 minuter väntas Hien bära kaptensbindeln – om nu Atalantabacken kan spela.

För Hien har likt Anton Salétros inte kunnat träna med landslaget den här veckan och går en kamp mot klockan för att hinna bli spelklar mot Schweiz under fredagskvällen.

Dahl Tomasson pratade i går om en ”kaptensförbannelse”, att varje spelare han väljer att sätta bindeln på blir skadad eller av andra anledningar inte kan spela 90 minuter (Lindelöf).

När Sverige nu höll en presskonferens under torsdagen dagen före Schweiz var det Alexander Isak som satt bredvid Dahl Tomasson på podiet. När FD frågar Isak hur det skulle vara att leda ut laget med bindeln på armen inför 50 000 åskådare på Nationalarenan svarar han svävande.

– Det blir konstigt att spekulera i, situationen är lite annorlunda nu med förbannelsen som Jon pratade om i går. Det kanske inte är optimalt, men vi får se i morgon vem det blir, säger Isak till FotbollDirekt.

Du har läst om det Jon sa i går om förbannelsen alltså?

– Jag fick höra om det, säger Isak med ett leende.

Jon Dahl Tomasson vill heller inte avslöja vem som bär kaptensbindeln mot Schweiz.

– Vem som är kapten ser ni i morgon, säger förbundskaptenen hemlighetsfullt som heller inte vet om Hien och Salétros kan spela eller inte.

– Medicinska teamet har gjort ett otroligt jobb med killarna. Vi får se hur det blir innan vi tar beslut. Startelvan tar vi ut i morgon.