”Alltid haft honom på en väldigt, väldigt hög piedestal”

Graham Potter har endast varit förbundskapten för Sverige i fem månader.

Däremot fick Glenn Strömberg upp ögonen för engelsmannen för flera år sedan.

– Jag har haft Potter som en av de riktigt, riktigt stora tränarna under alla de här åren, säger han till SVT.

Glenn Strömberg har själv gjort över 50 landskamper för Sverige och är en klubbikon i Italienska Atalanta. På senare år har han blivit en av svensk fotboll mest uppskattade expertröster och följer det svenska landslaget som både supporter och tyckare.

Med timmar kvar till den avgörande playoff-finalen mot Polen berättar han, i en intervju med SVT, att han länge har sett upp till förbundskapten Graham Potter – trots att han bara har basat över Blågult i fem månader.

– Utan att ha haft någon personligt kontakt med honom eller pratat med honom har jag alltid haft Potter på en väldigt, väldigt hög piedestal. Jag tycker att han har gjort det väldigt, väldigt bra med det materialet han har haft, säger Strömberg och fortsätter:

– Jag har väl inte pratat så mycket om det i media eller fått så mycket frågor om det under alla de här åren men jag har haft Potter som en av de riktigt, riktigt stora tränarna. Jag kommer ihåg det lilla Brighton jag hade sett ett flertal gånger i England och under hans ledning fick jag se ett Brighton som kom ut och spelade fotboll på ett eget vis, även mot de stora lagen i Premier League.

Glenn Strömberg avslutar:

– Det var väldigt, väldigt ovanligt på den tiden. Jag tänkte: ”oj, det där var något”. Det var något man ryckte till av när man såg Brighton spela på det viset de gjorde.

Matchen mellan Sverige och Polen har avspark klockan 20.45.