Attackerad på flygplatsen: ”Mer rädd än skadad”

Nayef Aguerd skulle flyga till Marockos landslagssamling.

Men på Marseilles flygplats blev han attackerad av en man.

”Mer rädd än skadad”, skriver mittbacken på X.

Marseilles försvarare Nayef Aguerd skulle ansluta till Marockos landslagssamling, men det blev en otrevlig upplevelse på Marseille Provence Airport.

RMC Sport rapporterar att en man försökt slå 29-åringen när han befann sig i vip-logen på flygplatsen. Först ska mannen ha bett en selfie och Aguerds telefonnummer, men därefter blivit hotfull.

Polis tvingades ingripa och förde bort mannen.

”Mer rädd än skadad. Allting löste sig snabbt tack vare att säkerhetspersonal ingrep. Jag mår bra”, skriver Aguerd på Instagram enligt tidningen L’Equipe.