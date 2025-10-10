Aubameyang slog till med fyra mål för Gabon

Gabons hopp om spel i VM 2026 lever.

Detta tack vare Pierre-Emerick Aubameyang – som smällde in fyra mål mot Gambia.

Foto: Bildbyrån

Man låg under med 3-2 när det återstod en halvtimme i matchen mellan Gambia och Gabon i det afrikanska VM-kvalet.

Då klev den förre Arsenal– och Chelsea-spelaren Pierre-Emerick Aubameyang fram och bjöd på stor show.

Detta då han totalt gjorde fyra mål vilket ledde till att hans Gabon vann med uddamålet, innan han drog på sig en utvisning i slutet av matchen.

Segern innebär att Gabons hopp om en direktplats till VM i Kanada, Mexiko och USA fortsatt lever. Detta då de nu är tvåa i sin grupp med en poäng upp till Elfenbenskusten.

I Gambia spelade den före detta MFF-spelaren Joseph Ceesay från start. På bänken i samma lag fanns hans bror, Jesper Ceesay, samt Mjällby AIF:s Abdoulie Manneh.