AVSLÖJAR: Tidsprognosen för Bergvall – tagit av pjäxan

Det har gått en månad sedan det tunga beskedet om Lucas Bergvalls skada.

Men nu börjar det gå åt rätt håll för Tottenham-proffset och möjligen finns ett minimalt hopp om spel i kommande VM-playoff.

Enligt FotbollDirekts uppgifter pekar en ny prognos på comeback om sex veckor.

Lucas Bergvalls säsong var till stora delar framgångsrik innan han skadade sig i Champions League-mötet med Borussia Dortmund. Uppgifter gjorde en kort stund senare gällande att han kan missa två till tre månader, enligt Fotbollskanalens uppgifter.

Nu kan ett visst hopp vara på väg att infinna sig inför Sveriges kommande VM- playoff mot Ukraina.

Enligt FotbollDirekts källor har Bergvall helt nyligen fått bli fri från den plastpjäxa som stabiliserat fotskadan. Prognosen för en comeback uppges i skrivande stund handla om cirka sex veckor – om läkning går enligt förväntan.

Med det sagt så ser det inte helt uteslutet att hinna bli klar till mötet med Ukraina den 26 mars. Nu väntar en kamp mot klockan för mittfältaren.

Lucas Bergvalls problem började i ett möte med Bournemouth och där en första skada innan han drabbades på nytt i nämnda mötet med Dortmund.