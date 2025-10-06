Avspärrningar inför Norges kvalmatch: ”Säkerhetsskäl”

Norge tar emot Israel i VM-kvalet.

Då spärras stora delar av området kring arenan Ullevål av.

– Det beror på säkerhetsskäl, säger kommunikationschefen Ragnhild Ask Connell till norska Dagbladet.

Foto: Bildbyrån

Det har diskuterats kring huruvida Israel ska uteslutas ur Uefa eller inte. Detta har lett till att VM-kvalmatchen mellan Norge och Israel har varit omdiskuterad.

Nu rapporterar norska Dagbladet att det norska landslagets generalsekreterare Karl-Petter Løken presenterat flera åtgärder inför matchen mot Israel.

Man har bland annat sänkt kapacaiteten på arenan med 3000 platser. Där till kommer bilvägar att spärras av tre timmar före avspark. Arenaområdena runt omkring nationalarenan Ullevål i Oslo kommer att bomma igen helt, däribland ”Fan zone” och ”Fan shop”.

– Vanligtvis kan barnen stanna här, men det kommer inte att vara möjligt den här gången. Det beror på säkerhetsskäl. Ett större område spärras av den här dagen, och det är inte dramatiskt, säger kommunikationschefen Ragnhild Ask Connell till norska Dagbladet.

Samtidigt uppmanar Løken att man ska komma och kolla på landskampen.

– Vi vill gärna att folk kommer till matchen. Vi kommer att göra, och har gjort, mycket för att säkerställa en trygg miljö, säger han till tidningen.

VM-kvalmatchen mellan Norge och Israel spelas på lördag den 11 oktober.