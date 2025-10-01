SvFF:s svar om Israel: ”Tror inte på bojkott”

Israel kan uteslutas av Uefa.

Nu svarar Svenska Fotbollförbundet.

– Vi tror i grund och botten inte på bojkott som verktyg, säger ordförande Simon Åström till SVT Sport.

Foto: Bildbyrån

I förra veckan rapporterade den ansedda tidningen The Times att Uefa har kallat till ett möte för att diskutera om Israel bör uteslutas från europeisk fotboll efter att en FN-kommission har slagit fast att Israel begår folkmord i Gaza. En majoritet av medlemmarna i Uefas exekutivkommitté rapporteras vara för att landet skulle portas.

Tidigare i veckan rapporterade samma tidning att ett beslut om Israels deltagande i europeisk fotboll satts på paus.

Lise Klaveness, ordförande i Norges fotbollförbund, har varit tydlig med att hon anser att Israel bör uteslutas. Nu uttalar sig Svenska Fotbollförbundet för första gången i frågan.

– Jag representerar ju Svenska Fotbollförbundet, och uttalar mig i den hållning som vi har. Och generellt kan man säga att vi tror i grund och botten inte på bojkott som verktyg, säger ordförande Simon Åström till SVT.

Demonstration i Italien för att utesluta Israel. Foto: Alamy

I samband med Rysslands invasion av Ukraina 2022 tog SvFF tydlig ställning och vägrade spela om Sverige skulle ställas mot Ryssland i playoff till VM 2022.

– Då fanns det också tydliga besked från aktörer, våra politiker och från de internationella organen som vi behöver luta oss mot i de här fallen. Det var ett anfallskrig som i stort sett hela Europa slöt upp bakom och sa att: ”det här är inte okej, och även idrotten behöver använda sina verktyg för bojkott”, säger Åström och fortsätter:

– Där har vi inte varit än så länge i frågan gällande Israel och Palestina-konflikten.



