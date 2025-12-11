Bekräftat: Där spelas Sveriges VM-playoff mot Ukraina

Sverige ställs mot Ukraina i VM-playoff.

Nu står det klart var måstematchen spelas.

Foto: Bildbyrån / Alamy

Det svenska herrlandslaget är två matcher från VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko. Efter det fiaskoartade VM-kvalet i höstas ställs ”Blågult” mot Ukraina i playoff i mars 2026. Vid en seger väntar en avgörande final mot Polen eller Albanien.

Playoff-semin mot Ukraina spelas på bortaplan för svensk del, men till följd av Rysslands invasion kommer matchen inte att spelas i Ukraina. Det har tidigare varit oklart var matchen kommer att spelas men under torsdagen kom ett definitivt besked från det ukrainska fotbollförbundet.

Sveriges playoff match mot Ukraina spelas i Valencia, Spanien. Det meddelar det ukrainska fotbollsförbundet under torsdagseftermiddagen.

Matchen kommer att spelas på Cituatat de Valéncia Stadium, en arena som tar 26 354 åskådare, där Levante spelar sina hemmamatcher till vardags.

Playoff-matchen spelas den 26 mars 2026.