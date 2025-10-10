Bekräftat: Taket öppet i kväll
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Sverige står mot väggen i VM-kvalet.
I kväll väntar en måstematch mot Schweiz.
Då spelas matchen med öppet tak.
Hösten har kommit till Stockholm och under fredagskvällen väntas temperaturen sjunka till omkring tio grader när Sverige tar emot Schweiz i måstematchen på Strawberry arena. Då kommer matchen spelas under bar himmel.
Arrangören meddelade under fredagen att taket inte kommer att stängas för kvällens match. I stället kommer en fullsatt Strawberry arena bevittna ”Blågults” jakt på VM 2026 i höstrusket.
Matchen startar klockan 20:45.
Den här artikeln handlar om: