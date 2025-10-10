Prenumerera

Foto: Alamy

Bekräftat: Taket öppet i kväll

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Sverige står mot väggen i VM-kvalet.
I kväll väntar en måstematch mot Schweiz.
Då spelas matchen med öppet tak.

Inre vy över Strawberry Arena inför den internationella vänskapsmatchen i fotboll mellan Sverige och Algeriet den 10 juni 2025 i Stockholm.
Foto: Alamy

Hösten har kommit till Stockholm och under fredagskvällen väntas temperaturen sjunka till omkring tio grader när Sverige tar emot Schweiz i måstematchen på Strawberry arena. Då kommer matchen spelas under bar himmel.

Arrangören meddelade under fredagen att taket inte kommer att stängas för kvällens match. I stället kommer en fullsatt Strawberry arena bevittna ”Blågults” jakt på VM 2026 i höstrusket.

Matchen startar klockan 20:45.

