Bellingham ratad i landslagstruppen: ”Inte trevligt”
Jude Bellingham och Phil Foden ratas.
Duon saknas i Englands landslagstrupp.
– Men det är inte trevligt att berätta för någon att de inte är med i truppen, säger Thomas Tuchel.
Under fredagen kallade det engelska herrlandslaget till en presskonferens där förbundskaptenen Thomas Tuchel skulle presentera sin landslagstrupp. Då stod det klart att storspelare som Real Madrids Jude Bellingham, 22, petades.
– Vi hade ett telefonsamtal. Inte ett obekvämt samtal. Men det är inte trevligt att berätta för någon att de inte är med i truppen, sa Tuchel enligt Henry Winter.
Den engelska stjärnmittfältaren har dragits med en axelskada och har bara spelat 100 minuter sedan han tog sig tillbaka till fotbollsplanen i mitten av september.
– Han saknar bara rytm. Han har inte spelat en hel match ännu. Han kommer tillbaka till full styrka.
Även Manchester City-spelaren Phil Foden petades från landslagstruppen.
England möter Wales i en träningsmatch den 9 oktober och Lettland i VM-kvalet den 14 oktober.
Englands trupp:
Målvakter:
- Dean Henderson
- James Trafford
Backar:
- Dan Burn
- Marc Guehi
- Reece James
- Ezri Konsa
- Myles Lewis-Skelly
- Jarell Quansah
- Djed Spence
- John Stones
Mittfältare:
- Elliot Anderson
- Morgan Gibbs-White
- Jordan Henderson
- Ruben Loftus-Cheek
- Declan Rice
- Morgan Rogers
Forwards:
- Jarrod Bowen
- Eberechi Eze
- Anthony Gordon
- Harry Kane
- Marcus Rashford
- Bukayo Saka
- Ollie Watkins
