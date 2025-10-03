Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

Bellingham ratad i landslagstruppen: ”Inte trevligt”

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Jude Bellingham och Phil Foden ratas.
Duon saknas i Englands landslagstrupp.
– Men det är inte trevligt att berätta för någon att de inte är med i truppen, säger Thomas Tuchel.

Foto: Alamy

Under fredagen kallade det engelska herrlandslaget till en presskonferens där förbundskaptenen Thomas Tuchel skulle presentera sin landslagstrupp. Då stod det klart att storspelare som Real Madrids Jude Bellingham, 22, petades.

– Vi hade ett telefonsamtal. Inte ett obekvämt samtal. Men det är inte trevligt att berätta för någon att de inte är med i truppen, sa Tuchel enligt Henry Winter.

Den engelska stjärnmittfältaren har dragits med en axelskada och har bara spelat 100 minuter sedan han tog sig tillbaka till fotbollsplanen i mitten av september.

– Han saknar bara rytm. Han har inte spelat en hel match ännu. Han kommer tillbaka till full styrka.

Även Manchester City-spelaren Phil Foden petades från landslagstruppen.

Filfoto daterat 24-03-2025 av Phil Foden, som Englands tränare Thomas Tuchel har förbisett inför en vänskapsmatch på Wembley mot Wales nästa torsdag och en VM-kvalmatch borta mot Lettland fem dagar senare. Publiceringsdatum: Fredagen den 3 oktober 2025.
Phil Foden. Foto: Alamy

England möter Wales i en träningsmatch den 9 oktober och Lettland i VM-kvalet den 14 oktober.

Englands trupp:

Målvakter: 

  • Dean Henderson
  • James Trafford

Backar:

  • Dan Burn
  • Marc Guehi
  • Reece James
  • Ezri Konsa
  • Myles Lewis-Skelly
  • Jarell Quansah
  • Djed Spence
  • John Stones

Mittfältare:

  • Elliot Anderson
  • Morgan Gibbs-White
  • Jordan Henderson
  • Ruben Loftus-Cheek
  • Declan Rice
  • Morgan Rogers

Forwards:

  • Jarrod Bowen
  • Eberechi Eze
  • Anthony Gordon
  • Harry Kane
  • Marcus Rashford
  • Bukayo Saka
  • Ollie Watkins

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt