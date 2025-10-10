Benin mycket nära ett historiskt VM-avancemang

De besegrade Rwanda med med uddamålet.

Nu är Benin en match från ett historiskt VM-avancemang.

Foto: Alamy

De har aldrig deltagit i ett VM-slutspel sedan man blev en självständig stat år 1960.

Nu är Benin en match från att ta sig till VM i Kanada, Mexiko och USA 2026.

Detta då man, under fredagen, besegrade Rwanda på bortaplan, efter att Aiyegun Tosin gjort matchens enda mål i den 80:e minuten.

I sin VM-kvalgrupp befinner sig nu Benin högst upp, med två poäng ner till Sydafrika på en andraplats och tre poäng ner till Nigeria. I den sista, och avgörande matchen, ställs Benin mot Nigeria borta. Skulle Benin vinna den matchen står det helt klart att man har en plats i nästa års VM-slutspel.

Benin har medverkat i Afrikanska mästerskapen vid fyra tillfällen. Sist man gjorde det var år 2019.