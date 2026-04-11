Bennison kan lämna Real Madrid: ”Jag kämpar”

Hanna Bennison lämnade Juventus för Real Madrid.

Där har det blivit skralt om speltid och nu öppnar landslagsmittfältaren för en flytt.

– Men jag kämpar på i Real och gör mitt bästa där och sen får vi se vad som händer, säger Bennison på damlandslaget pressträff enligt Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Hanna Bennison lämnade Italien och Juventus för Spanien och Real Madrid inför fjolårssäsongen. I huvudstadsklubben har det blivit lite speltid och inte som mittfältaren förväntade sig. Sedan förra landslagssamlingen har hon inte fått någon speltid och för att fortsätta vara i form så tränar hon enskilt. Trots den skrala speltiden är hon uttagen till damlandslagets trupp.

– Jag tränar på extra själv för att hålla mig i så bra form som möjligt. Det är ju matcherna man saknar så klart men jag känner mig ändå i bra form, säger hon.

Trots att Bennison har flera år kvar på kontraktet så stänger hon inga dörrar till en flytt i sommar.

– Just nu så vet jag väl inte riktigt. Men jag kämpar på i Real och gör mitt bästa där och sen får vi se vad som händer.

Landslagsmittfältaren säger dock att hon inte ångar valet utan fokuserar mer på vad man har lärt sig på resan.

– Det är alltid svårt så här i efterhand. Det är lätt när man har tagit ett beslut att se hur det går efter liksom. Men jag kände ändå där och då att det var rätt beslut och kände mig redo för en utmaning och det har det varit också. Jag tror att oavsett vad så har jag växt av det här och man kan alltid ta med sig saker och lära sig jättemycket från såna här utmaningar också. Så det är inget jag ångrar, men så klart att tankarna går.

Hanna Bennison har representerat FC Rosengård, Everton, Juventus och nu Real Madrid. Härnäst för Bennison väntar VM-kval på hemmaplan där Blågult kan säkra VM 2027 vid seger mot både Serbien och Danmark.