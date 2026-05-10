Beskedet: Ahmed Qasem byter till Iraks landslag

Det sades vara på gång för ett par veckor sedan.

Nu har Ahmed Qasem registrerats för spel med Irak.

Det meddelar det irakiska fotbollsförbundet på Facebook.

Efter succén i allsvenskan 2024 valde Ahmed Qasem, 22, att flytta från Sverige till USA – för spel med Nashville.

Nu har han gjort ett annat byte, men i landslagssammanhang. Efter rapporterna om att yttern var aktuell för att byta landslag till Irak står det nu klart att så blir fallet.

Under söndagen meddelar det irakiska fotbollsförbundet, på Facebook, att den förra svenska U21-spelaren papper har skickats in till de rätta instanserna och godkänts. Således är han registrerad för det irakiska förbundet.

Om den Motala-födde spelaren är aktuell för spel i sommarens VM står ännu inte klart. De inleder sitt spel i turneringen med att möta Norge den 17 juni. Efter det väntar matcher mot Frankrike och Senegal.

Under årets säsong med Nashville står Qasem noterad för spel i elva matcher där han har gjort ett mål.



